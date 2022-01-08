Белый дом готовит новые санкции против России

 
Ексклюзивы
1/5
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Просмотров: 1350
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
Просмотров: 2799
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
1 Просмотров: 1755
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Просмотров: 1134
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
Просмотров: 1566
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
Просмотров: 1809
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
2 Просмотров: 3753
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
1 Просмотров: 3132
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
Просмотров: 1197
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 558
Фото
Все фото
3
5
2
3
15
&quot;Опора&quot; напомнила Зеленскому об обещаниях
"Опора" напомнила Зеленскому об обещаниях
Президент с народом: Зеленский стал звездой &quot;Буковеля&quot;
Президент с народом: Зеленский стал звездой "Буковеля"
Пограничники выгнали российского актера - топтался в оккупированном Крыму
Пограничники выгнали российского актера - топтался в оккупированном Крыму
Ермак похвастался, как из &quot;Буковеля&quot; звонит в Берлин и Вашингтон
Ермак похвастался, как из "Буковеля" звонит в Берлин и Вашингтон
Зеленский на лыжах, Тищенко с митболами, министер-боксер: как прошла первая неделя нового года у политиков
Зеленский на лыжах, Тищенко с митболами, министер-боксер: как прошла первая неделя нового года у политиков
Видео
Все видео
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
От Ниагары до "Буковеля": как проходят "короткие отдыхи" Зеленского
От Ниагары до "Буковеля": как проходят "короткие отдыхи" Зеленского
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4401
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3591
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2007
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3240
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1701
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
1 Просмотров: 324
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
воскресенье, 09 января 2022 00:25

Белый дом готовит новые санкции против России

  Комментировать

США рассматривают возможность эмбарго на американские оборонные технологии.

Об этом в Twitter сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Автор: twitter.com/JenniferJJacobs
  По словам представителя Белого дома, США будут смотреть на действия России, а не ее публичные комментарии.
По словам представителя Белого дома, США будут смотреть на действия России, а не ее публичные комментарии.

Также США будут принимать во внимание действия России, а не комментарии в публичном пространстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС подготовил ответ на случай дальнейшей агрессии РФ в отношении Украины

"По словам помощника, самые конструктивные переговоры проходят за закрытыми дверями", – отметила Джейкобс.

США и их союзники проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины 10-13 января. Они состоятся в трех разных форматах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Белый дом готовит новые санкции против России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
20
 8 Просмотров: 19433
Протесты в Казахстане: что происходит в стране сейчас
Протесты в Казахстане: что происходит в стране сейчас 1 Просмотров: 8489
Экс-министр Казахстана провозгласил себя лидером протестов и назвал Россию оккупантом
Экс-министр Казахстана провозгласил себя лидером протестов и назвал Россию оккупантом 2 Просмотров: 7785
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
7
 2 Просмотров: 7173
Токаев заявил о 20 тысячах &quot;террористов&quot;, которые не общаются на казахском
Токаев заявил о 20 тысячах "террористов", которые не общаются на казахском Просмотров: 6201
Политика
Ситуация вокруг Украины: Генсек НАТО провел разговор с главой Еврокомиссии
Ситуация вокруг Украины: Генсек НАТО провел разговор с главой Еврокомиссии Просмотров: 243
"Опора" напомнила Зеленскому об обещаниях
"Опора" напомнила Зеленскому об обещаниях
3
 Просмотров: 594
Президент с народом: Зеленский стал звездой "Буковеля"
Президент с народом: Зеленский стал звездой "Буковеля"
5
 1 Просмотров: 2871
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
 Просмотров: 3258
Пенсии: в правительстве посоветовали украинцам откладывать на старость
Пенсии: в правительстве посоветовали украинцам откладывать на старость Просмотров: 1476
Больше всего комментируют
8
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
6
Россия может прибегнуть к провокациям в Украине - Блинкен
5
Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
5
"Нас ведут на запад, против славян" - фанат российских войск и Лукашенка нардеп Шевченко наваял очередной пост
2
В Харькове нашли мертвого младенца в пакете
Голосов: 1261
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть