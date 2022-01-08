Белый дом готовит новые санкции против России

США рассматривают возможность эмбарго на американские оборонные технологии.

Об этом в Twitter сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Автор: twitter.com/JenniferJJacobs По словам представителя Белого дома, США будут смотреть на действия России, а не ее публичные комментарии.

Также США будут принимать во внимание действия России, а не комментарии в публичном пространстве.

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"По словам помощника, самые конструктивные переговоры проходят за закрытыми дверями", – отметила Джейкобс.

США и их союзники проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины 10-13 января. Они состоятся в трех разных форматах.