Белый дом готовит новые санкции против России

США рассматривают возможность эмбарго на американские оборонные технологии.
Об этом в Twitter сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
Также США будут принимать во внимание действия России, а не комментарии в публичном пространстве.
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"По словам помощника, самые конструктивные переговоры проходят за закрытыми дверями", – отметила Джейкобс.
США и их союзники проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины 10-13 января. Они состоятся в трех разных форматах.
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