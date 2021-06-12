Белый Дом анонсировал откровенную встреча Джо Байдена

Джо Байден сам встретится со свободной прессой. Фото: ria.ru

Джо Байден после встречи с Владимиром Путиным в Женеве проведет пресс-конференцию один. Белый Дом заявил, что это наиболее подходящий формат для четкого общения с "свободной прессой".

Так пишет Reuters.

В Байдена заявили - ждут, что встреча будет "откровенной и прямой".

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"Персональная пресс-конференция- это соответствующий формат, чтобы четко сообщить свободной прессе темы, которые были подняты на встрече - как с точки зрения областей, в которых мы можем договориться, так и в областях, где у нас есть серьезные опасения", - сказал представитель Белого дома.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден подписали обновленный вариант Атлантической хартии. Таким образом Байден и Джонсон подчеркнули значение своих стран как главных мировых лидеров, которые берут на себя самые глобальные вызовы