Белорусская армия не будет участвовать в войне России с Украиной - Арестович

Численность белорусской армии составляет 45 тысяч человек, заявил Арестович. Фото: minval.az

Белорусская армия не будет участвовать в войне России с Украиной из-за принципиальной позиции белорусов.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, передает "УНИАН".

"Белорусское командование строчит россиянам отписки и своему собственному руководству, что низкий моральный дух, мы не можем. Он не низкий, просто белорусы умные люди и они делают рациональный выбор", – говорит советник руководителя ОП.

По словам Арестовича, численность белорусской армии составляет 45 тысяч человек, боеспособных из этого количества, по самым оптимистическим оценкам, не больше 17 тысяч. Реально боеспособных 5-7 тысяч солдат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коллективная победа или коллективное поражение – депутат Европарламента о путях завершения войны

"Самая боеспособная 103 Витебская десантная бригада. Она находится на границах с Украиной, и там от рядового до офицера никто не хочет участвовать. Белорусы – они не трусы. почти братским народом, на прихоти плешивого кремлевского карлика?" – отметил он.

Арестович добавил, что если белорусская армия все же получит приказ воевать, они перейдут границу, но не будут воевать или будут ограниченно воевать или вообще перейдут на нашу сторону и займут нейтральную позицию.

"Даже если они реально пойдут в бой, они выставят 5 батальонов тактической группы. Это практически ничто, учитывая современный размах", - подчеркнул он.

Российские военные находятся на территории Украины без топлива и снабжения. Оккупанты деморализованы и напуганы. Цикл перехвата разговоров российских кафиров опубликовали в Telegram-канале Правда Геращенко. В разговоре с матерью оккупант рассказывает о потерях русской армии.