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понедельник, 13 мая 2019 12:54

Белецкий предупредил Кернеса, что не допустит пророссийского реванша в Харькове

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10 мая 2019 г. лидер политической партии "Национальный Корпус", народный депутат и экс-командир добровольческого полка "Азов" Андрей Билецкий в свойственной ему манере резко рас-критиковал решение мэра Харькова Геннадия Кернеса переименовать проспект П. Григоренко на проспект Маршала Жукова. По мнению лидера националистов, такое решение является украи-нофобным, пророссийским и пропагандирует советскую идеологию. Также Андрей Билецкий рас-критиковал Геннадия Кернеса как политика и мэра Харькова.

Об этом стало известно из личного Telegram-канала Андрея Билецкого.

Андрей Билецкий в своем сообщении высказывает свое крайне критическое отношение и осу-ждение касательно недавнего решения мэра города Харьков — Геннадия Кернеса переимено-вать проспект Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова. Стоит отметить, что ранее про-спект имел несколько названий: улица Стадионная, проспект 60-летия СССР, проспект Маршала Жукова. Лишь в 2016 году проспект переименовали в честь основателя Украинской Хель-синкской группы Петра Григоренко. Однако, как мы видим, по истечению двух лет мэр города решил вернуть прежнее название проспекту.

По уверениям лидера политической партии "Национальный Корпус", подобные решения — это не простые условности, это лакмус к определению политических симпатий Геннадия Кернеса пророссийским властям и пропаганда советской идеологии.

В качестве доказательства своих высказывай, народный депутат приводит исторические факты касающиеся личностей Генерала Петра Григоренко и Маршала Георгия Жукова. Исходя из истории, Андрей Билецкий акцентирует внимание на том, что командование Георгия Жукова строилось на идеологии превращения украинских фронтовых солдат в "пушечное мясо". Этот факт, по его мнению, должен вызывать у украинцев и политиков крайнее порицание личности Маршала и должно способствовать скорейшему преданию его неоднозначных заслуг, а не вос-хвалению, которое исходит от мэра города Харьков.

Генерал Петр Григоренко, согласно истории, не поддерживал украинофобных взглядов прави-тельства СССР и никогда не принимал участие в прямом или косвенном уничтожении украин-ских военных и мирных граждан.

По убеждениям Андрея Билецкого, Генерал П. Григоренко, репрессированный после войны как противник сталинизма, заслуживает большего уважения к своей личности. Народный депутат уверяет, что попытка Кернеса репрессировать Григоренко "на карте Харькова" — это очеред-ное подтверждение его украинофобных амбиций.

Лидер националистов обращает внимание на то, что речь идет не о "формальностях переиме-нования" и не "о неоднозначности событий и личностей Второй Мировой войны". По его сло-вам, данная ситуация — это "первый звоночек" от свергнутого, но еще действующего режима Петра Порошенко. Андрей Билецкий выражает свою уверенность в том, что проведенные вы-боры "развязали руки" "латентным сепаратистам", которые уже пытаются повернуть ситуа-цию в свою сторону и взять Украину под свой антиукраинский контроль.

 

Лидер Нацкорпуса, обращаясь к провластным сепаратистам, утверждает, что он лично и его соратники сделают все возможное, чтобы не допустить никаких сепаратистских идей и реше-ний в отношении Украины и ее граждан.

Также Андрей Билецкий напомнил украинцам о событиях 2014 года, когда мэр Харькова Ген-надий Кернес выражал свое открытое содействие в установлении сепаратистского режима и создании Харьковской Народной Республики. Лидер националистов утверждает, что Кернес во времена Евромайдана, будучи мэром Харькова, был одним из организаторов Антимайдана и подвоза титушек, заявляя, что "на одного представителя Евромайдана найдется десятки тысяч антимайдановцев".

Отметим, что Геннадий Кернес – один из самых скандальных региональных политиков Украи-ны, которому неоднократно удавалось избежать уголовного наказания. Он уже имеет суди-мость, а также находится под оперативным наблюдением органов МВД (под криминальной кличкой "Гепа").

По данным Генпрокуратуры, Кернес и два его охранника похитили и избили двух участни-ков Евромайдана – Сергея Ряполова и Александра Кутянина. Однако, в августе 2018 г. судья Киевского суда Полтавы Андрей Антонов закрыл уголовное производство по данному делу "из-за систематической неявки прокуроров на судебные заседания". В ГПУ данную формулировку опровергли, назвав действия судьи произволом.

Стоит упомянуть еще один скандальный эпизод – это "кооперативное дело Кернеса-Добкина", открытое ГПУ в конце 2014 г. Речь шла о незаконном отчуждении 900 гектаров земли в Харь-кове с нанесением ущерба государству более чем на 4 млрд грн.

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Дата
13
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