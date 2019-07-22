"Бедная полиция - это коррумпированная полиция" - у Зеленского назвали пункты реформы МВД

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Для завершения реформы правоохранительных органов необходимо провести их полный аудит и поднять зарплаты работникам.

Такое убеждение в комментарии Gazeta.ua высказал Денис Монастырский, №19 в списке "Слуги народа".

"Нужно отталкиваться от министра внутренних дел. Этот человек формирует политику в этой сфере. Большое значение, кто станет следующим министром внутренних дел. Под ним будут органы полиции.

Нужно определить, можно ли решить проблемы полиции, усилив контроль за ней. Например, предоставить патрульной полиции возможность останавливать транспортные средства для проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Этим дадим возможность им более эффективно работать, одновременно требуя большего. Нужно понять, что бедная полиция - это коррумпированная полиция. Если общество говорит: "им и так хватит", значит соглашается на коррумпированную полицию.

Другой вопрос - использование средств. Здесь первая наша задача - сделать полноценный аудит МВД и органов Национальной полиции. На всех уровнях - от руководства к низам - есть дублирование функций, нужна бумажная отчетность, которая давно подается в электронном виде. Сейчас полиция пытается ввести критерием оценки уровень доверия. Это надо развивать", - сказал Монастырский.

Денис Монастырский - эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего. В команде Владимира Зеленского отвечает за изменения именно в правоохранительной сфере.