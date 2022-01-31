ББлинкен и Лавров могут на этой неделе обсудить "гарантии безопасности" России

США видят заинтересованность России в обсуждении ответов на свои запросы.Фото: Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел России Сергей Лавров могут встретиться на этой неделе.

Об этом сообщает CBS.

О возможной встрече сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров предположительно проведут переговоры на следующей неделе", - говорится в заявлении.

По словам Нуланд, Россию интересует обсуждение ответов на требования "гарантий безопасности", которые Вашингтон передал Кремлю.

США предоставили России письменный ответ на требования Москвы по так называемым гарантиям безопасности в Европе. Россия заявила, что у них нет ответа на требования по так называемым гарантиям безопасности в Европе, нет реакции на главный вопрос России о нерасширении НАТО на Восток и размещении ударных вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что некоторые из пунктов письменного ответа Вашингтона дают повод для дальнейшего серьезного разговора.