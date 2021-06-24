Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко

Баста гастролировал в оккупированном Крыму.

Гражданин Российской Федерации Василий Вакуленко, которого СБУ подала в список лиц, угрожающих национальной безопасности, находится в Киеве. Об этом сообщил общественный деятель Сергей Стерненко в видеоблоге.

"Мне мои источники сообщают, что Баста уже находится в Киеве. В одном из отелей. И если это действительно так, то тогда наша власть абсолютно умышленно пошла на унижение всей страны.

Потому что кроме того, что Баста крымнашист и представляет угрозу для нашей национальной безопасности, есть один интересный нюанс. Концерты Басты на России массового отменяют из-за того, что хотят предотвратить распространение коронавируса. Басте дают возможность подзаработать бабла в Украине. И это при том, что россияне везут в Украину новый агрессивный штамм коронавируса "Дельта".

Поэтому в этой ситуации нужно было бы не только Басту не пускать, а вообще закрыть границу для всех россиян. Однако это никто не делает", - заявил Стерненко.

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Концерты Басты анонсируются на 25 и 26 июня в Киеве Stereo plaza и 27 июня в Одессе. Служба безопасности Украины просила Министерство культуры и информационной политики включить Вакуленко в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Баста кроме того, что выступал в оккупированном Крыму, играл российского военного, который проходит службу на оккупированном полуострове.