Банковая продвигает на должность главы БЭБ нынешнего главу ГФС - Данилюк

Если БЭБ возглавит контролируемый человек с коррумпированным прошлым, это будет приговор - Данилюк. Фото: ua.news

Власть активно продвигает нынешнего главу Государственной фискальной службы (ГФС) Вадима Мельника на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ), сообщил сооснователь Центра национальной устойчивости и развития, экс-глава Совета нацбезопасности и Минфина, а также кандидат на должность главы нового органа Александр Данилюк, передает Интерфакс-Украина.

"Какой же сейчас план у власти? Он очень прост - провести Мельника, который в настоящее время является руководителем ГФС", – сказал Данилюк в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" на тему "БЭБ: очередной карательный монстр или ключ к развитию страны" в среду.

"Он понятный, контролируемый, обеспечивает выполнение политических заказов Офиса (президента), именно он борется с мэром Киева Кличко и не видит никаких других проблем вокруг", – добавил экс-глава СНБО и Минфина.

Данилюк напомнил, что в конкурсную комиссию по отбору главы нового органа входит девять человек - трое представителей от СНБО, столько же от Кабмина, еще трое - от Верховной Рады.

"Это политически зависимая конкурсная комиссия, там нет международных экспертов, как при отборе руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – подчеркнул Данилюк.

Он также призвал бизнес активно включиться в этот процесс. При этом Александр Данилюк назвал два главных риска для нового органа - если его возглавит "контролируемый человек" и если другие правоохранительные органы продолжат дублировать полномочия относительно экономических и финансовых преступлений.

"Если БЭБ возглавит контролируемый человек с коррумпированным прошлым, это будет приговор. Но наихудший сценарий – это когда такие структуры как СБУ и Нацполиция сохранят свои полномочия (по расследованию экономических преступлений – прим. ред)", – сказал Данилюк.

Заявки на участие в конкурсе на главу БЭБ подали 57 кандидатов, в том числе экс-министр финансов и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, нынешний глава ГФС Вадим Мельник и бывший и.о. главы ГФС Сергей Солодченко. БЭБ должен заработать 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование Государственная фискальная служба, которая уже находится в процессе ликвидации.