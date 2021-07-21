Банковая продвигает на должность главы БЭБ нынешнего главу ГФС - Данилюк

 
Ексклюзивы
1/5
Определили лучший матрас для секса
Определили лучший матрас для секса
Просмотров: 117
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 306
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 936
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 837
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 567
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 270
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 900
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 198
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 1044
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 468
Фото
Все фото
9
3
3
4
17
Рок-музыкант, бывший узник Кремля и экс-вице-спикер: на 197-м округе появились потенциальные кандидаты
Рок-музыкант, бывший узник Кремля и экс-вице-спикер: на 197-м округе появились потенциальные кандидаты
Нардепа с ОПЗЖ облили зеленкой
Нардепа с ОПЗЖ облили зеленкой
Зеленский получил контроль над Верховной Радой
Зеленский получил контроль над Верховной Радой
Пророчество Разумкова почти сбылось - в Раду пришли 99 депутатов
Пророчество Разумкова почти сбылось - в Раду пришли 99 депутатов
Кличко - 50. Чем хвастается мэр в соцсетях в юбилей
Кличко - 50. Чем хвастается мэр в соцсетях в юбилей
Видео
Все видео
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
Нардеп Шевченко спел перед Лукашенко
Нардеп Шевченко спел перед Лукашенко
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко
Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко
Интервью
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 594
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 369
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 495
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 468
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 855
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
1 Просмотров: 414
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
среда, 21 июля 2021 19:24

Банковая продвигает на должность главы БЭБ нынешнего главу ГФС - Данилюк

  Комментировать
Банковая продвигает на должность главы БЭБ нынешнего главу ГФС - Данилюк
Если БЭБ возглавит контролируемый человек с коррумпированным прошлым, это будет приговор - Данилюк. Фото: ua.news

Власть активно продвигает нынешнего главу Государственной фискальной службы (ГФС) Вадима Мельника на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ), сообщил сооснователь Центра национальной устойчивости и развития, экс-глава Совета нацбезопасности и Минфина, а также кандидат на должность главы нового органа Александр Данилюк, передает Интерфакс-Украина.

"Какой же сейчас план у власти? Он очень прост - провести Мельника, который в настоящее время является руководителем ГФС", – сказал Данилюк в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" на тему "БЭБ: очередной карательный монстр или ключ к развитию страны" в среду.

"Он понятный, контролируемый, обеспечивает выполнение политических заказов Офиса (президента), именно он борется с мэром Киева Кличко и не видит никаких других проблем вокруг", – добавил экс-глава СНБО и Минфина.

Данилюк напомнил, что в конкурсную комиссию по отбору главы нового органа входит девять человек - трое представителей от СНБО, столько же от Кабмина, еще трое - от Верховной Рады.

"Это политически зависимая конкурсная комиссия, там нет международных экспертов, как при отборе руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – подчеркнул Данилюк.

Он также призвал бизнес активно включиться в этот процесс. При этом Александр Данилюк назвал два главных риска для нового органа - если его возглавит "контролируемый человек" и если другие правоохранительные органы продолжат дублировать полномочия относительно экономических и финансовых преступлений.

"Если БЭБ возглавит контролируемый человек с коррумпированным прошлым, это будет приговор. Но наихудший сценарий – это когда такие структуры как СБУ и Нацполиция сохранят свои полномочия (по расследованию экономических преступлений – прим. ред)", – сказал Данилюк.

Заявки на участие в конкурсе на главу БЭБ подали 57 кандидатов, в том числе экс-министр финансов и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, нынешний глава ГФС Вадим Мельник и бывший и.о. главы ГФС Сергей Солодченко. БЭБ должен заработать 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование Государственная фискальная служба, которая уже находится в процессе ликвидации.

Интерфакс-Украина
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Банковая продвигает на должность главы БЭБ нынешнего главу ГФС - Данилюк». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Нардепа с ОПЗЖ облили зеленкой

Зеленский получил контроль над Верховной Радой

Самое читаемое
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля Просмотров: 23832
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 2 Просмотров: 15192
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 13788
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
13
 Просмотров: 9675
Дизайнеры назвали пять старых трендов, которые сейчас на пике популярности
Дизайнеры назвали пять старых трендов, которые сейчас на пике популярности
14
 Просмотров: 7371
Политика
В Украине запустят службу экстренной помощи по номеру 112
В Украине запустят службу экстренной помощи по номеру 112 Просмотров: 18
Чернышов может стать главой Кабмина вместо Шмыгаля - блогер
Чернышов может стать главой Кабмина вместо Шмыгаля - блогер Просмотров: 189
Министр соцполитики заработала вдвое больше Шмыгаля
Министр соцполитики заработала вдвое больше Шмыгаля Просмотров: 81
Брат Вовка отказался предоставить отпечатки пальцев - суд разрешил взять их принудительно
Брат Вовка отказался предоставить отпечатки пальцев - суд разрешил взять их принудительно Просмотров: 351
Визит Зеленского в США: в Офисе президента знают даты, но не называют
Визит Зеленского в США: в Офисе президента знают даты, но не называют Просмотров: 99
Больше всего комментируют
25
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
2
США и Германия нашли компромисс по газопроводу "Северный поток-2"
2
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
Голосов: 7804
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть