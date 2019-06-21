Банковая намекнула: закон об импичменте не подпишут

У президента увидели нарушения при голосовании за закон об импичменте.

Президент Владимир Зеленский наложит вето на закон о временных следственных комиссиях за большого количества нарушений во время голосования за документ.

Об этом намекнул представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире "Радіо НВ"

"Президент четко сказал, что не подпишет ни одного закона, в котором было кнопкодавство или допущено другие крупные нарушения регламентных процедур. Поэтому мы сейчас внимательно изучаем эти вопросы", - сказал он.

"Относительно закона о временных следственных комиссиях. Мы его сейчас изучаем. И уже видим, что там около 10 нарушений и противоречий с Конституцией. Решение будет приниматься отдельно по этому вопросу. Я думаю, это будет в ближайшее время", - заявил Стефанчук.

Представитель президента заявил, что закон в настоящее время анализируют, но уже сейчас известно, "что там большое количество нарушений Конституции".

"Поэтому мы однозначно будем применять право президентского вето на те или иные законопроекты", - добавил Стефанчук.

Также он призвал журналистов передавать в Офис президента данные о неперсональном голосовании нардепов при принятии законов.

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Верховная Рада приняла закон о временных следственных комиссиях и специальных комиссиях, предусматривающий процедуру импичмента президенту. "За" проголосовали 279 народных депутатов. Документ поддержали фракции "Блок Петра Порошенко", "Народний фронт", "Опозиційний блок", половина "Самопоміч", Радикальная партия Олега Ляшко, "Батьківщина".