"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова

"Отставка Авакова - это одна спецоперация. Другая - назначение лояльного для Банковой министра", говорит Николай Давидюк. Фото: из открытых источников

Народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский, которого на должность министра внутренних дел предложил президент Владимир Зеленский, может оказаться ставленником Офиса президента. Банковая постарается взять руководство министерством в свои руки. Чего ожидать от изменений в МВД и какой вклад оставил по себе Арсен Аваков – Gazeta.ua рассказали эксперты.

Роман Синицын, активист, волонтер:

"Каким будет МВД – увидим через месяц-два. Пока никто этого не знает. Сам факт, что Авакова уволили, – надо праздновать. Потому что страшно, что в школу пошли дети, родившиеся за экс-министра. Институты развиваются только за смены власти. Тогда смогут наполняться нормальными людьми. То, что сделал с МВД Аваков – он фактически завалил реформу. У нас полиция остались милицией Януковича. Уголовный блок – все те же люди. Методы работы также остались – фабрикация дел, торговля ими. У нас критически низкий уровень доверия к правоохранительным органам. Это благодаря действиям Авакова. Если у нового министра получится провести реформу, будем только хвалить. Если будет продолжаться то, что продолжалось за Авакова – будем ругать. Монастырского связывают с определенным окружением экс-начальника МВД, в частности, с Антоном Геращенко. Насколько он самостоятелен, есть ли у него политическая воля и добро с Банковой на изменение системы – покажет время".

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Виталий Бала, политолог:

"Сработало желание Зеленского подчинять себе напрямую Национальную гвардию. На Банковой будут делать их министерство. Могут даже назвать это реформой. Но если реформой занимаются некомпетентные люди, ничего хорошего не получится. Особенно, если в Офисе президента попытаются подстроить под себя МВД. Функция Монастырского будет заключаться в том, чтобы он выполнял все указания команды Зеленского. Этот человек имеет немного отношения к МВД, опыта политика или топ-менеджера нет. О нем два года назад ничего не знали. Его функция будет заключаться в том, чтобы соглашаться на действия Банковой. Реально управлять МВД будут из Офиса президента".

Николай Давидюк, политолог:

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"Министерство будет точно таким же, как и до прихода Авакова. Это одно из самых традиционных силовых ведомств в стране. Надо понимать, что отставка Авакова – это одна спецоперация. Другая – назначение лояльного для Банковой министра. Сейчас временно поставят Монастырского. А дальше – будут попытки его снять или обставить нужными заместителями, которые без обсуждения выполнять приказы из Офиса президента. Аваков приказов не выполнял. Он был достаточно независимым министром. Монастырский может справиться с должностью. Вопрос – будет ли политическая воля, чтобы он руководил министерством".

15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Он на заседание не пришел. 13 июля Аваков написал заявление об отставке. Возглавлял МВД более семи лет – с февраля 2014-го. Аваков работал в пяти Кабинетах министров – в двух правительствах Арсения Яценюка, за премьер-министров Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.



В 2015 году проводил реформу силовых структур. Создали Национальную полицию, Национальную гвардию, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, сервисные центры МВД. Ликвидировали пожарную инспекцию. Заработала единая линия 102 и колцентр Нацполиции. Министерство координирует работу Государственной пограничной службы. В июне прошлого года общественность требовала отставки Авакова. Среди претензий – провалення реформа полиции, нерасследованные громкие дела и злоупотребления. Нардепы зарегистрировали постановление о его увольнении. Его блокировали на уровне комитета. Денис Монастырский, кандидатуру которого президент Владимир Зеленский предлагает на должность министра внутренних дел, подписал положительный отзыв на диссертацию депутата от ОПЗЖ Ильи Киви.