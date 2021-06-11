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пятница, 11 июня 2021 13:00

Банковая хочет переложить рост тарифов на местную власть - политолог

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Банковая хочет переложить рост тарифов на местную власть - политолог
"У правительства и Зеленского не получилось сделать все, что можно было для завершения децентрализации", считает Виктор Бобыренко. Фото: Gazeta.ua

В рамках децентрализации команда президента Владимира Зеленского хочет переложить ответственность за повышение тарифов на местную власть. Зато положительные моменты будут оставлять как свою победу, говорит политолог Виктор Бобыренко в эфире канала "Эспрессо".

"Вчера появилась информация, что НКРЕКП будет передавать на места право регулировать тарифы. Это значит, что у Зеленского будут говорить: "Все, что сделали мы, – хорошо. То, что растут тарифы – мы ни при чем, это мэры городов". Этот элемент децентрализации сомнительный. Центральная власть снимает с себя ответственность", – говорит Бобыренко.

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Также добавляет: "Объективно, у правительства и Зеленского не получилось сделать все, что можно было (для завершения децентрализации. - Gazeta.ua). Тем более нужны законодательные, конституционные изменения. Хорошо, что убрали районы. Но не так быстро, как хотелось. Много было дорезания общин, когда можно было разделить их по-другому, но вмешивались местные князьки. Это сделали неидеально. Но хорошо, что что-то сделали".

"Хорошо, что "орден" за децентрализацию "слуги народа" повесили не только себе. Еще вспомнили, что до них кто-то что-то делал. В том числе, что при президенте Викторе Ющенко на первых круглых столах это внедряли", – говорит Бобыренко.

На май 2021 средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине выросли на 3,9%. За последний год тарифы поднялись на 35,3%.

Тарифы на содержание и ремонт жилья за май выросли на 0,9% (за год – на 6,7%), на водоснабжение не изменились (за год выросли на 11,0%), на канализацию не изменились (за год выросли на 17,5%), на содержание жилья и придомовых территорий выросли на 0,1% (за год выросли на 2,6%), на электроэнергию не изменились (за год выросли на 36,6% ), на природный газ выросли на 14,6% (за год выросли на 161,6%), на отопление и горячую воду не изменились (за год выросли на 4,8%).

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Дата
11
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