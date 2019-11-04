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понедельник, 04 ноября 2019 19:48

Банковая допустила ошибку

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Банковая допустила ошибку
Самой провальной была коммуникация президента с парламентом и обществом по "формуле Штайнмайера", говорит Клименко. Фото: Shutterstock

Власть не разговаривает с обществом. Из-за этого будет терять свой рейтинг.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказала народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко.

"Самой провальной была коммуникация президента с парламентом и обществом по "формуле Штайнмайера". Зеленский и его партия допустили огромную ошибку. Подорвали доверие к себе. Теперь украинцы будут тщательно смотреть на все, что будет предлагать монобольшинство.

Я была на майдане Независимости 14 октября. Там было гораздо больше 18 тысяч, как это подают официально. Количество поражало. Вышли на улицу, потому что власть не говорит с обществом. Мол, мы сами "разрулим". Украинцы не прощают, когда за спиной согласовывают непонятные красные линии.

Не выйти к людям со стороны руководства государства было неправильно. На улицу вышли граждане, которые хотят услышать правду и что в действительности происходит", - говорит нардеп.

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По словам Клименко, власть считает, что "73 процента поддержки во втором туре простят любые действия".

"Но маятник высоких рейтингов может качнуться в другую сторону. Зеленский будет терять поддержку, если не будет общаться с обществом по важным вопросам деоккупации Донбасса и Крыма, земельной реформе, бюджета", - говорит нардеп.

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