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среда, 05 июня 2019 15:15

Банкира, которого обвинили в краже 100 млн грн, выпустили под "честное слово"

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Банкира, которого обвинили в краже 100 млн грн, выпустили под &quot;честное слово&quot;
Экс-заместитель председателя правления государственного "Укргазбанка" Алексей Омельяненко, которого обвинили в краже 100 млн грн, вышел на свободу

Экс-заместитель председателя правления государственного "Укргазбанка" Алексей Омельяненко, которого обвинили в хищении 100 млн грн, вышел на свободу.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Омельяненко отпустили под личное обязательство, хотя ранее с него требовали крупный залог. Сомнительное решение было принято скандальным Печерским судом. При чем, суд не обязал банкира не покидать страну, не изъял паспорта на хранение и не выдал электронный браслет.

Кроме того, судья Светлана Смык, согласно нормам закона, вообще не должна была рассматривать изменение меры пресечения. Так, несколько дней назад другой судья приняла решение продлить меру пресечения в виде залога. Новые обстоятельства с того момента не появились (в любом случае адвокат Омельяненко их не представил), поэтому Смык, согласно закону, должна была оставить вопрос без рассмотрения.

Напомним, согласно материалам следствия, Алексей Омельяненко вместе с сообщниками с 2008-го по 2010-й вывел из государственного банка около 100 млн грн. Работая в финучреждении зампредом, банкир договорился с директором одного из департаментов банка и начал выдавать кредиты своим же фиктивным фирмам.

Омельяненко давал себе кредиты, полученные деньги сразу же выводил, а долг не возвращал. В результате государственный банк, а вместе с ним и его вкладчики, лишились десятков миллионов гривен.

Обозреватель
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Дата
05
июня

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