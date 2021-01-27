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среда, 27 января 2021 00:31

Балух полностью выздоровел - Меджлис

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Балух полностью выздоровел - Меджлис
Бывший политзаключенный Балух выздоровел. Фото: Факты

Бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух полностью оправился после избиения.

"Был рад сегодняшней встрече в офисе Меджлиса крымскотатарского народа с Владимиром Балухом. Володя абсолютно выздоровел и полон сил и энергии", - сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в фейсбуке.

Информации, как свое здоровье оценивает сам Балух или его врачи, нет. В начале декабря прошлого года Владимир Балух говорил, что у него еще запланирована операция и он проходит реабилитацию.

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Балух 7 сентября в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории Гидропарка, последний раз его видели около полуночи. Утром активист был госпитализирован в тяжелом состоянии. 18 сентября полиция задержала подозреваемого в нападении 19 сентября суд его арестовал.

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