Экс-нардепа поместили в СИЗО. Фото: ua.news

Бывшего народного депутата, лидера партии "5.10", бизнесмена Геннадия Балашова, отправили в СИЗО с альтернативой залога 9,6 млн грн.

Вносить залог экс-нардеп не собирается. Об этом сообщил адвокат Балашова Игорь Черезов, передает Корреспондент.

"Балашов уверен в том, что все надуманные уголовные дела, рано или поздно, развалятся. Сумму залога он вносить не будет из принципиальных соображений. Поэтому ДФС подала на изменение меры пресечения в виде ареста, несмотря на необоснованность подозрений. Суд решил изменить ему меру пресечения на содержание под стражей ", - сказал адвокат.

По словам Черезова, его 60-летний подзащитный был уверен, что рано или поздно, его поместят под стражу.

"Потому что за два месяца было возбуждено около пяти различных уголовных дел на все, что угодно. Основную цель - посадить его в тюрьму - было видно с самого начала", - заявил адвокат.

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Сам Балашов успел оставить сообщение в Facebook. По его словам, сейчас он ждет конвой.

"Еду в тюрьму, ждем конвой. Прокуроры сами не ожидали. Сколько дали судье Вовку - коммерческая тайна. Завтра кто хочет приходите в офис, можете записать свое мнение. Пострадаем за гражданские права, платить не буду", - написал в соцсети Балашов.

Балашову инкриминируют умышленное разрушение или повреждение объектов культурного наследия. Речь идет о строительстве многоэтажки в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры, что охраняется ЮНЕСКО.

Бизнесмен и бывший народный депутат Геннадий Балашов пришел на допрос в правоохранительные органы в костюме Бэтмена. В одежде и маске супергероя Балашов заявил, что прибыл в Печерский райотдел спасать город от коррупции.