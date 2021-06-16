Байден заявил о неизменной поддержке Украины

Президенты США и РФ обсудили Украину. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что продолжит неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

"Я заявил о непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились продолжать дипломатические усилия в рамках Минских договоренностей", - заявил Байден.

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На саммите президенты США и РФ обсудили Украины и ее вступление в НАТО и Минские соглашения.

В Женеве завершилась встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Стороны обсудили Украины. Говорили также о вступлении Украины в НАТО и Минские соглашения.