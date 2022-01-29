Байден в ближайшее время отправит военных в Восточную Европу

Байден подтвердил намерение отправить военных в Восточную Европу. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден планирует уже в ближайшее время отправить в Восточную Европу небольшое количество американских военных.

"В ближайшем будущем я отправлю войска в страны НАТО в Восточной Европе", – заявил Байден журналистам в пятницу. "Не слишком много", - добавил он, сообщает The Hill.

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Байден заявлял, что существует явная вероятность того, что Россия может вторгнуться в Украину в феврале.

Пентагон привел в повышенную боеготовность 8,5 тысяч военнослужащих для возможного развертывания в странах НАТО в Восточной Европе. Ожидается, что большинство из них присоединятся к силам быстрого реагирования Североатлантического союза.