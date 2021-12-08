Байден сообщил, отправит ли в Украину солдат в случае нападения россиян

США поможет Украине оружием. Фото: Радио Свобода

Президент США Джо Байден заявил, что американские войска не планируют размещать в Украине для защиты от российской агрессии.

"Идеи, что Соединенные Штаты собираются в одностороннем порядке использовать силу, чтобы противостоять вторжению России в Украину, сейчас нет в планах", – сказал Байден, говорится на сайте Белого дома.

У США есть моральная и юридическая обязанность перед союзниками в НАТО. Пятая статья устава альянса предполагает, что страны-участницы могут защищать друг друга в случае агрессии. Однако эта обязанность не распространяется на Украину.

В Пентагоне сообщили, что на этой неделе отправят Украине последнюю партию военной помощи, которая запланирована на этот год в соответствии с контрактом.

Груз помощи будет состоять из стрелкового оружия и боеприпасов, рассказал на брифинге спикер Пентагона Джон Ф. Кирби.

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Президенты США Джо Байден в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным предложил два варианта по Украине. Это либо жесткие санкции и другие последствия при вторжении России, либо прекращение агрессии и исполнение Минских соглашений. Президент США намекнул, что Россия не может иметь права вето по вопросу вступления в НАТО отдельных стран.