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суббота, 26 февраля 2022 23:25

Байден рассказал, почему не началась третья мировая война с Россией

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Байден рассказал, почему не началась третья мировая война с Россией
Байден хочет, чтобы Россия заплатила за свои действия. Фото: facebook.com/joebiden

Президент США Джо Байден заявил в субботу, 26 февраля, что если бы не начали вводить санкции в отношении России, то могла бы начаться новая мировая война.

"У нас было два варианта: начать третью мировую войну, пойти на войну с Россией в физическом плане. Или обеспечить, чтобы страна, чьи действия настолько противоречат международному праву, в конечном счете заплатила за то, что она делает", - сказал Байден в интервью с актером Брайаном Тайлером Коэном на его YouTube-канале.

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По словам американского президента, изначально его цель заключалась в том, чтобы "убедиться в наличии понимания у НАТО и европейцев" относительно мер по России.

"Ибо единственное, что Путин мог сделать, это разделить НАТО. Этого не произошло. Было полное единодушие", - сказал Байден.

26 февраля стало известно, что США вводят санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.
Также США наложили санкции на 11 членов Совета Безопасности России. Кроме того, там сообщили, что санкции будут продолжаться.

Вся собственность Путина, Лаврова, Шойгу и Герасимова будет заблокирована в США. Кроме того, блокируются также любые организации, прямо или косвенно на 50 или более процентов принадлежащие им. Также им блокируют транзакции.

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