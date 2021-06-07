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понедельник, 07 июня 2021 21:00

Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом

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  Байден по телефону пригласил Зеленского в Белый дом. Фото: mind.ua
Байден по телефону пригласил Зеленского в Белый дом. Фото: mind.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и президент и США Джо Байден провели телефонные переговоры.

В ходе беседы американский лидер пригласил Зеленского посетить Белый дом. Об этом сообщил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Байден сказал президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет возможности приветствовать его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того, как он вернется из Европы", - отметил Салливан.

Зеленский в свою очередь поблагодарил Байдена за разговор и сообщил, что ожидает встречи с президентом США в июле.

16 июня запланирована встреча президентов США и России в Женеве. В Белом доме прогнозируют "сложное" общение Джо Байдена с Владимиром Путиным.

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Дата
07
июня

К Порошенко на торжества приехали Байден и Лукашенко

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