Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент и США Джо Байден провели телефонные переговоры.
В ходе беседы американский лидер пригласил Зеленского посетить Белый дом. Об этом сообщил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
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"Байден сказал президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет возможности приветствовать его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того, как он вернется из Европы", - отметил Салливан.
Зеленский в свою очередь поблагодарил Байдена за разговор и сообщил, что ожидает встречи с президентом США в июле.
Дякую @POTUS @JoeBiden за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім @WhiteHouse у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та #США— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2021
16 июня запланирована встреча президентов США и России в Женеве. В Белом доме прогнозируют "сложное" общение Джо Байдена с Владимиром Путиным.
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