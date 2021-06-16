Байден: "Поведение Путина может измениться"

Байден и Путин встретились в Женеве. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден считает, что поведение президента РФ Владимира Путина может измениться под влиянием мира. По его словам, последующие месяцы станут "испытанием" относительно того, сможет ли сегодняшняя дискуссия двух лидеров привести к прогрессу.

"Это будет испытанием. Я не утверждаю, что президент (Путин) и я договорились, что мы будем делать такие-то вещи, и это вдруг сработает - я этого не говорю. Однако есть реальная перспектива значительно улучшить отношения между нашими двумя странами, не отказываясь ни от одной отдельной вещи, основанной на принципах и наших ценностях", - сказал Байден на пресс-конференции после саммита в Женеве 16 июня.

По его словам, это испытание даст ответ на вопрос, можно ли доверять Путину.

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Позже Байден заявил, что вовсе не имел в виду, что поведение Путина изменится. "Я этого не говорил. Я имел в виду, что оно может измениться - ведь он видит, как его действия меняют отношение мира к нему", - пояснил он.

Байден и Путин на встрече в Женеве договорились о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон. Также Джо Байден на встрече заявил, что его страна продолжит неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.