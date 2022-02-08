Байден пообещал уничтожить "Северный поток-2", если Россия полномасштабно вторгнется в Украину

Байден прокомментировал "Северный поток-2". Фото: Reuters

В случае вторжения России в Украину "Северного потока-2" не станет.

"Если Россия вторгнется, то есть танки или войска снова будут пересекать границы Украины, тогда больше не будет "Северного потока-2". Мы положим ему конец", — заявил президент США Джо Байден после совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Проблема "Северного потока-2" была одним из ключевых разногласий между Германией и США.

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В последние недели Олаф Шольц получил много критики как внутри Германии, так и на международной арене, за слабую реакцию на угрозу российского вторжения в Украину. Целью визита Шольца в Вашингтон является продемонстрировать единство западных союзников на фоне сомнений в надежности Германии в вопросе уменьшения напряжения на украинско-российской границе.

Встреча советников лидеров стран "нормандского формата" может пройти на этой неделе. Речь идет о встрече "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе. В нее входят: Украина, Германия, Франция и Россия.