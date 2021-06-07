Байден поддержал вступление Украины в НАТО

Байден поговорил с Зеленским. Фото: Reuters

Во время телефонного разговора Джо Байден заявил, что "полностью поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины", а также считает важным предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак раскрыл подробности телефонного разговора президентов Украины и США. По его словам, американский президент поддержал вступление Украины в НАТО, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Байден заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня", - отметил Ермак.

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Одной из важнейших тем в разговоре президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена было строительство Северного потока-2. Разговор был очень содержательным, конкретным и продолжался дольше, чем было запланировано.