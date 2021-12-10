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Байден хочет пригласить Путина на переговоры с НАТО

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Байден хочет пригласить Путина на переговоры с НАТО
Не все члены НАТО довольны таким решением. Фото: iStock

Президент США Джо Байден намерен пригласить президента России Владимира Путина на переговоры с Североатлантическим союзом.

Об этом сообщает Bloombegr.

Однако не все члены Альянса удовлетворены таким решением. Дипломат одной из стран, который пожелал остаться анонимным, очень недоволен таким заявлением Байдена и срочно требует плана его действий.

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"России ни при каких обстоятельствах нельзя давать право голоса в том, кто может быть или не может быть членом НАТО", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции в четверг.

"Самое тревожное желание Москвы – разделить Европу на сферы влияния. Мы помним такие моменты из собственной истории, и мы отнюдь не наивны в этом вопросе", — добавила Каллас.

9 декабря Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор, посвященный итогам переговоров американского и российского лидеров. О результатах разговора, который длился полтора часа, рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

7 декабря прошли переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Во время разговора Байден предупредил президента РФ о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

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Дата
10
декабря

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