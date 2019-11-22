Бахматюка объявили в розыск

Владельца обанкротившегося VAB Банка Олега Бахматюка объявило в розыск Национальное антикоррупционное бюро.

Информация о нем появилась в базе Министерства внутренних дел.

Имеет статус лица, скрывающегося от органов досудебного расследования.

Исчез, да данным МВД, 21 ноября.

НАБУ подозревает его по двум статьям - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

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3 ноября детективы НАБУ объявили владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку и бывшему председателю правления учреждения Денису Мальцеву о подозрении.

Их подозревают в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины.

По данным следствия, в октябре 2014 года ПАО VAB Банк, отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.

Хотя VAB Банк не представил всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, пристало на его предложение. При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз за составление поддельных отчетов об оценке.

Экспертиза установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости 72,62 млн грн - против 1,8 млрд грн, заявленных VAB Банком.

VAB Банк кредит не вернул.