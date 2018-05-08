Азаров-младший избавился от элитной недвижимости в Европе

В сентябре прошлого года сын бывшего украинского премьера Алексей Азаров продал в Вене виллу за 4,45 млн евро.

Об этом пишут "Наші гроші".

Венское имение Азарова имеет площадь 1360 м2. На его территории есть бассейн, 4 спальни, 4 ванных, гараж с двумя паркоместами.

Этот дом был куплен компанией Азарова в 2008 году за 2,1 млн евро. В 2014-м находился под арестом из-за санкций ЕС. Как только с Алексея Азарова сняли санкции, участок возле дома продали. Имение выставили на продажу.

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Генпрокуратура подозревает сына Николая Азарова Алексея в получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах. С 2015 года он находится в розыске.

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре арестовать 10 банковских счетов Азарова-младшего в Швейцарии в рамках уголовного производства относительно его незаконного обогащения.