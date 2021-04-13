"Автомайдан" обратил внимание на судью, которая будет влиять на ВРП и квалификационную комиссию

Судья Киевского апелляционного суда Татьяна Невидома с 2015 года декларирует якобы недостроенный особняк под Киевом. При этом семья судьи пользуется служебной квартирой в столице, сообщает проект организации "Автомайдан" PROSUD

Татьяна Неизвестная входит в Совет судей. Орган будет делегировать представителей в конкурсную комиссию, которая будет выбирать новые Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия.

Всеукраинский съезд судей проходил в марте.

В декларации за 2020-й судья указала, как незавершенный, дом в селе Крушинка. Имение извне имеет завершенный вид. Во дворе - бассейн, профессионально оснащенное озеленение.

С карт Google Earth видно, что строительство началось как минимум в 2010 году, и с 2016-го его вид не меняется.

Очень сомнительно, что через 11 лет он и дальше недостроенный. Скорее всего, его просто не вводят в эксплуатацию, чтобы не платить налоги на недвижимость. Еще это позволяет судье не указывать метраж дома и его стоимость, препятствует установить соответствие расходов семьи с официальными заработками, пишет сайт.

Внешний вид дома показывает, что затраты на строительство были довольно значительными. А поскольку началось строительство 2010-го, когда у служащих зарплата не была такой высокой, то возникают вопросы к источникам их происхождения.

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Татьяна Невидома начала работать судьей в Харькове. В 1999-м была переведена в Киев. С 2002 года ее семья пользуется квартирой, предоставленной им Шевченковской райгосадминистрацией Киева.

Жилье площадью 135 кв. м по последней оценке стоит 374 тыс. грн. В квартире прописаны родители судьи, которые до получения жилья жили в Харькове. Вероятно, их переселили, чтобы получить побольше квадратных метров как для большой семьи, предполагает PROSUD.

Кроме того, судья недостроенной указала еще и квартиру в Киеве площадью 65 кв. м.

По итогам 2020 года зарплата судьи составила 2,19 млн грн. Ее муж Василий Невидомый на работе в Счетной палате заработал 2,11 млн.

"Теперь же, как член совета судей, Невидома будет не только работать просто судьей, но и влиять на судебную систему, в частности, участвовать в формировании конкурсных комиссий в ВККС и ВРП", - сообщает сайт.

9 марта общественность выходила на акцию "Нет съезду судейской нечестии" возле столичного "Президент отеля", где проходил съезд судей. Там выбирали членов Высшего совета правосудия и судью Конституционного суда.