Австрия выделила €1 млн на безопасность украинцев

Помощь Донбассу Себастьян Курц анонсировал во время визита в Киев в прошлом месяце. Фото: ukrinform.ua

Австрия выделила €1 млн для разминирования Донбасса.

О соответствующем решении Совета министров сообщил премьер-министр Себастьян Курц, передает Die Presse.

"Совет министров сегодня (3 октября) принял решение выделить миллион евро на помощь восточной Украине. В частности, это бы помогло Красному кресту в проекте по разминированию, а также другим австрийским неправительственным организациям, которые работают над улучшением условий жизни пострадавшего населения", - отметил Курц.

Вместе с помощью Украине австрийское правительство выделило €1 млн помощи жертвам цунами в Индонезии.

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Глава Белого дома Дональд Трамп подписал согласованный американским парламентом бюджет для Пентагона. Он предусматривает предоставление Украине $250 млн на оборону.