Австралия ввела санкции против 33 российских олигархов

Австралия вводит новые санкции против РФ. Фото: Wikipedia

Правительство Австралии объявило о новых санкциях против тех, кто связан с президентом России Владимиром Путиным.

Санкции вводятся в отношении ключевых российских олигархов, известных бизнесменов и их ближайших родственников, сообщает пресс-служба правительства.

Среди них Роман Абрамович, генеральный директор Газпрома Алексей Миллер, председатель правления банка "Россия" Дмитрий Лебедев, председатель Ростеха Сергей Чемезов, генеральный директор Транснефти Николай Токарев, председатель Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ) Игорь Шувалов и генеральный директор российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больше, чем против КНДР и Ирана: на РФ наложили самые большие санкционные ограничения в мире

"Мы будем продолжать тесно координировать свои действия с нашими партнерами, чтобы заставить Россию заплатить высокую цену за ее действия. Правительство Австралии заявляет о своей решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украны, а также народа Украины", – сообщает министр иностранных дел Австралии Мариса Пейн.

Крупнейшие нефтяные компании Австралии Ampol и Viva Energy перестали покупать российскую нефть из-за войны в Украине.