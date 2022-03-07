"Явный прогресс по поставкам оружия" - Резников пообещал России сюрприз

Российские террористы не держат слова, а Украина использует каждую минуту, чтобы укрепить оборону. Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Украина имеет существенный прогресс в вопросе поставок оружия и боеприпасов.

Об этом 7 марта заявил министр обороны Алексей Резников в Facebook, пообещав "сюрприз" для России.

"Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. В то же время российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. В первую очередь - на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. "Русский мир" пытается задушить город-герой Мариуполь гуманитарным кризисом. Руководство государства делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры", - отметил он.

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Резников также заявил, что российские террористы не держат слова, тогда как Украина использует каждую минуту, чтобы укрепить оборону.

"У россиян нет жалости даже к деткам и женщинам, к раненым. Они обстреливают жилые кварталы. Обстреливают мирных людей во время эвакуации. Даже шакалы себя так не ведут. Мы же все усилия круглосуточно направляем на то, чтобы обеспечить потребности наших защитников и защитниц. Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это деликатный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть существенный прогресс", - добавил он.

Более 140 тыс. украинцев, преимущественно – мужчин, вернулись из Европы. Десятки тысяч влились в ряды территориальной обороны. Поступило более 20 тыс. обращений от иностранцев, которые готовы приехать в Украину и защищать мир от русских нацистов на украинском фронте.

"Законтрактовано более 50 тыс. шлемов и бронежилетов. Перехватываем у поставщиков уже пошитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное. Главное – чтобы было удобно бить врага. Работаем над получением помощи в сфере ПВО и ПРО от партнеров. Но уверенности в неизбежности нашей победы добавляют не произнесенные обещания, а украинские Воздушные силы", - отметил министр обороны.

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24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.