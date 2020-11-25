Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран выплатит Украине 200 млн

Иран выделит Украине 200 млн. Фото: Укринформ

Иранское правительство намерено заложить в государственный бюджет 200 миллионов евро на выплату компенсаций семьям жертв катастрофы самолета МАУ в январе этого года.

Средства будут выделены из Фонда национального развития Ирана, сообщает Al-Monitor.

Точный объем компенсаций для каждого из лиц пока не определен.

Иран придерживается позиции, что авиакатастрофа произошла из-за "человеческой ошибки" оператора ПВО, а не по приказу иранского военного руководства.

Украина не соглашается с этой позицией. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева есть ряд вопросов к функционированию системы управления воздушным пространством Ирана.

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Катастрофа произошла 8 января 2020. После вылета из аэропорта Тегерана пассажирский самолет МАУ сбили двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли 176 человек. Официальный Тегеран три дня отрицал ракетный удар, но в итоге заявил о "человеческой ошибке", которая привела к трагедии.