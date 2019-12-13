Аваков рассказал о моменте психоза Суркова в Париже

Суркова допустили к "нормандскому саммиту", несмотря на санкции ЕС. Фото: ТАСС

Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков разнервничался при обсуждении вопроса о выводе российских войск из Донбасса.

Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Там был момент. Путин говорит: "Давайте разводить [войска] по всей линии разграничения". Владимир Зеленский говорит: "Я посчитал, мы так будем разводить 20 лет. Вы не можете просто вывести свои войска?". Тот говорит, что этот пункт должны согласовать советники. Советники вышли. И мы видели психоз господина Суркова, который сказал: "Как это? Мы так не договаривались". Швырял бумаги", - рассказал Аваков.

Он отметил, что украинские переговорщики были, "как скала", а сам он "издали раздражал" представителей России.

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9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" - Владимира Зеленского, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Договорились до конца 2019 обеспечить прекращение огня на Донбассе и провести обмен пленными. Однако на итоговой конференции Путин и дальше гнул свою политику относительно переговоров с боевиками и возвращения границы под контроль Украины только после выборов.