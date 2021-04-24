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суббота, 24 апреля 2021 15:11

Аваков призвал признать геноцид армян

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Аваков призвал признать геноцид армян
Аваков решил поддержать Армению. Фото: picture-alliance\dpa

24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян, глава МВД Арсен Аваков заявил о важности признания Украиной армянской трагедии геноцидом на государственном уровне.

"Мир поминает полтора миллиона убитых, замученных, умерших от голода людей, единственной виной которых перед убийцами была" неправильная "национальность и" неправильная "вера. Это было тщательно продумано и планомерное убийство, которое длилось два десятилетия", - отмечает Аваков на Цензор. Нет.

По его словам, геноцид армян - это не трагедия одного народа, "это страшный и, к сожалению, неизученный урок для всего человечества".

"До сих пор ни одна страна и ни один народ не застрахован от повторения трагедии. А последний по времени признан ООН геноцид был совершен совсем недавно, в 1995 году, через 80 лет после трагедии армянского народа, уже при нашей с вами жизни! Именно поэтому так важно признать на государственном уровне геноцид армян. Осудить преступление, задекларировать недопустимости "решение" таким образом любых конфликтов и споров, взять на себя политические обязательства ", - отметил Аваков.

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Отец Арсена Авакова - армянин по национальности. В 1966 году он переехал в Харьков из Баку. Ранее Аваков заявлял, что Украина не будет поддерживать ни одну из сторон конфликта в Карабахе: ни Армению ни Азербайджан.

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24
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