Аваков посягает на здание Института физиологии

Министерство внутренних дел просит Национальную академию наук передать для полиции лабораторный корпус Института физиологии на ул. Богомольца в Киеве.

Территориальные органы и подразделения полиции остро нуждаются в дополнительных зданиях для размещения личного состава на территории Киева, говорится в письме министра внутренних дел Арсена Авакова президенту НАН Анатолию Завгороднему, передает "Украинская правда".

Аваков просит Завгороднего "рассмотреть вопрос о возможности передачи" шестнадцатиэтажного здания площадью 9,5 тыс. кв. м, расположенного рядом со зданием МВД, в управление Нацполиции.

Фото: pravda.com.ua

Это лабораторный корпус, где проводятся научные исследования в области физиологии.

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В июне 2020-го Кабинет министров выделил из Фонда борьбы с Covid-19 Министерству внутренних дел, которым руководит Арсен Аваков, 2,7 млрд грн на доплаты для силовиков, занятых в борьбе с коронавирусом. В октябре того же года Кабинет министров принял решение о выделении дополнительных средств из ковидного фонда Министерству внутренних дел.