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пятница, 16 июля 2021 10:23

Аваков после отпуска будет помогать Зеленскому - Геращенко

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Аваков после отпуска будет помогать Зеленскому - Геращенко
Аваков руководил МВД более семи лет. Фото: @AvakovArsen

Уволенный с должности министра внутренних дел Арсен Аваков после отпуска будет помогать президенту Владимиру Зеленскому и будущему министру. Об этом заявил заместитель министра Антон Геращенко в эфире телеканала "Україна 24".

"Решение президента - предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку. И Арсен Борисович принял это решение. Абсолютно спокойно и взвешенно. Достаточно давно готовилось и было известно в узком кругу", - цитирует "Інтерфакс-Україна".

Аваков собирается в отпуск "впервые за семь лет обычным гражданином", после чего он намерен вернуться в Украину, чтобы помогать президенту, рассказал Геращенко.

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"После отпуска он обязательно вернется в Украину, и дальше будет помогать президенту, чтобы хранить и беречь Украину и усиливать ее во всех направлениях там, где это делает президент", - сказал замминистра.

Также Аваков будет помогать в работе на должности министра кандидату Денису Монастырскому.

"Они хорошо знакомы, и определенная преемственность - это хорошо. Во главе министерства может стать человек, который два года руководил законодательной ветвью власти по вопросам реформ правоохранительной деятельности", - сказал Геращенко.

15 июля Верховная Рада уволила Авакова с должности министра внутренних дел. Предварительно он написал заявление об отставке.

Аваков более семи лет руководил МВД.

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Дата
16
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