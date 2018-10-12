Аваков пообещал жестко наказывать "горячие головы"

Аваков призвал политических и общественных деятелей воздержаться от провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию в стране. Фото: radiosvoboda.org

В связи с началом процесса предоставления автокефалии православной церкви Украины недопустимы акты произвола и экстремизма на почве религиозной вражды или нетерпимости.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, призывая политических и общественных деятелей воздержаться от провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию в стране.

"Призываю не допускать провокаций и спекуляций. МВД обеспечит безопасность и правопорядок. Если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражде, действовать будем жестко. Пусть это не станет неожиданностью для всех "горячих голов", - подчеркнул Аваков.

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11 октября Синод Константинополя официально объявил решение о том, что Вселенский патриархат переходит к предоставлению автокефалии Украинской церкви.