Аваков получил космическую премию

Назвали зарплату министра внутренних дел Арсена Авакова. Фото: slovoidilo.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков получил премию в более 40 тыс. грн.

Об этом сообщает портал "Слово і Діло"

В мае министр получил 42 тыс. 86,79 грн. Еще ему выплатили 42 тыс. 838 грн премии за апрель.

Оклад министра составил 13 тыс. 90 грн (столько же за интенсивность работы), за выслугу лет - 4 тыс. 320 грн, за работу с государственной тайной - 2 тыс. 618 грн (столько же за выполнение функций эксперта по вопросам тайн), зарплата за период отпуска - 5 тыс. 440 грн, зарплата за время командировок - 10 тыс. 935 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Петиция об отставке Авакова набрала необходимые подписи

Должностной оклад пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15 720 грн. Такую цифру указали в ответе Администрации президента на запрос журналистов.