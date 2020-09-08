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вторник, 08 сентября 2020 16:12

Аваков перерос должность министра - Геращенко

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Аваков перерос должность министра - Геращенко
Аваков седьмой год возглавляет МВД. Фото: mvs.gov.ua

Арсен Аваков давно перерос должность министра. Об этом заявил его заместитель, бывший народный депутат Антон Геращенко.

"Арсен Борисович давно перерос должность министра. Это раз. Второе: незаменимых людей нет. Третье: разговоры о том, что министра внутренних дел Арсена Авакова надо сместить с должности и отправить куда-нибудь подальше, начались в день его назначения", - сказал Геращенко на телеканале "Україна 24", пишет "Новое время".

На вопрос, кем должен быть Аваков, заместитель министра ответил: "свободным человеком, философом".

"Арсен Борисович может занимать любую должность", - сказал Геращенко.

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5 июня под Верховной Радой собиралась общественность, требовала отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Участники акции заявляли, что реформа МВД - провалена.

Аваков 7-й год возглавляет МВД. Он побил рекорд пребывания в должности среди украинских министров.

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08
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