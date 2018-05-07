Аваков определил судьбу Бочковського

Экс-председатель Государственной службы чрезвычайных ситуации не будет восстановлен в должности. Фото: РБК-Украина

Восстановленный судом в должности председателя Государственной службы чрезвычайных ситуаций Сергей Бочковский не будет работать на этой должности в любом случае. Об этом во время во время брифинга руководства МВД и Нацполиции сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Не владею информацией, о том что Бочковский вышел на работу. На этом посту он работать не будет. Его обвиняют по ряду уголовных статей, которые, мягко говоря, не совместимые с пребыванием в государственной должности. Уровень показаний и обвинений не позволяют находиться в должности такого уровня. Из-за недостатков судопроизводства страны, пытается восстановиться. Это показывает уровень цинизма человека.

ДНС успешно руководит Николай Чечеткин. Будет управлять, пока Кабинет министров не примет иного решения. Сейчас Кабмин не будет реагировать на промежуточные решения судов".

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25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире задержали руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого. Чиновникам зачитали обвинение, надели на них наручники и вывели из зала. Бочковскому и Стоецкому инкриминировали организацию коррупционной схемы тендерной закупки горюче-смазочных материалов по завышенным ценам. 7 мая Бочковский пообещал вернуться на должность силой.