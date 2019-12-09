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понедельник, 09 декабря 2019 23:34

Аваков описал поведение Зеленского на самите

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Аваков описал поведение Зеленского на самите
Арсен Аваков входит в состав украинской делегации на саммите в Париже. Фото: скрин из видео

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который входит в состав украинской делегации на саммите в Париже, прокомментировал ход переговоров.

"Рабочая атмосфера, все хорошо. Президент Зеленский молодец, очень жестко и правильно держит позицию", - сказал он, сообщает BBC.

"Измены нет. Сейчас еще идет разговор, я думаю, что вы услышите о результатах. Пока все идет очень правильно, с государственной позицией", - добавил Аваков.

На вопрос о том, как он оценивает ход переговоров по пятибалльной шкале, Аваков ответил, что на четыре.

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Следующий этап обмена пленными между Украиной и Россией должен состояться до 31 декабря. Об обмене договорились президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин.

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