Аваков не захотел комментировать возвращение Саакашвили

Аваков не захотел говорить о Саакашвили. Фото: УНІАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков отказался комментировать возвращение экс-главы Одесской ОГА Миехила Саакашвили в Украину.

Это произошло во время брифинга министра в Славянске на мероприятиях 5-й годовщины гибели генерала Сергея Кульчицкого и 12 гвардейцев и милиционеров.

На вопрос журналиста: "2 месяца назад вы исключили возможность возвращения Саакашвили. Сегодня он возвращается в Киев. Как-то можете это прокомментировать?"

"Еще вопросы есть, кроме этого?" - отреагировал Аваков.

Также глава МВД отказался комментировать возможную отставку правительства и свое будущее.

"Уважаемая, я не буду комментировать особенности политической жизни в этот момент здесь. Спасибо", - ответил Аваков.

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28 мая президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михеилу Саакашвили. В апреле МВД сообщало: в сентябре 2017-го Саакашвили незаконно пересек государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов. Через совершенное правонарушение ограничения на въезд Саакашвили действует до 2021-го.