Аваков не изменил свою позицию по делу Шеремета

Аваков заявил, что нестыковок в деле нет. Фото: "Українська правда"

Министр внутренних дел Арсен Аваков не изменил своей позиции по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Реальных, мягко говоря, нестыковок практически не существует. Это вопрос веры - как преподнесет атакующая или защищающая сторона. Обвинители, а следствие вела полиция, оказались в странном положении. Такое ощущение, что в том, чтобы добиться истины в этом процессе, заинтересованы только следователи. Никто не заинтересован больше", - сказал Аваков в интервью "1+1".

Суд присяжных уже несколько месяцев рассматривает дело.

"Не полиция оставляет Антоненко под арестом, а присяжные голосуют и выносят решение", - отметил министр.

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Его мнение не менялась с момента того, как подозреваемых задержали.

"Я против правосудия, которое решается количеством людей, которые вышли на улицу. Я за то, чтобы это решали профессионалы", - заявил он.

У сержанта Сил специальных операций и музыканта "Риффмастра" Андрея Антоненко в СИЗО начали выпадать зубы. "Это все последствия пребывания в СИЗО. Здесь оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало, нужны нормальные условия", - сказал Антоненко.