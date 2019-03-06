Аваков: Любое применение силы на выборах будет прекращаться

Аваков прокомментировал действия Нацдружин на выборах. Фото: Сегодня

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все попытки силового вмешательства в выборы представителями "Нацдружин" или других организаций будут жестко пресекаться.

"Право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Национальной полиции. Это постулат, который не подлежит обсуждению. Ни Национальные дружины, ни любая другая организация не может и не будет определять ситуацию силовым методом!" - отметил министр в комментарии Украинской правде.

По его словам, приемлемой является только сотрудничество и апелляция к законным сил правопорядка.

"Любые попытки силового вмешательства в избирательный процесс будут решительно и, при необходимости, жестко пресекаться. Прошу всех, кто постулирует свою заинтересованность в прозрачности и честности выборов, использовать только законные ненасильственные методы", - заявил Аваков.

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Наблюдатели от "Национальных дружин" могут применять силу на участках в случае фальсификаций, заявил их представитель.