Аваков и Баканов поехали с Зеленским на переговоры в Париж

Президент взял на переговоры руководителей МВД и СБУ. Фото: УНІАН

В официальную делегацию Украины на "нормандских переговорах" в Париже вошли министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Службы безопасности Иван Баканов, главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.

"У нас довольно большая делегация. Есть господин Хомчак. Вы увидите, когда мы будем выходить", - сказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в комментарии Hromadske

На встречу "нормандской четверки" прибыли:

министр иностранных дел Вадим Пристайко;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель;

глава СБУ Иван Баканов;

главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;

первый помощник президента Сергей Шефир;

помощник президента Андрей Ермак;

советник президента Руслан Демченко;

руководитель Офиса президента Андрей Богдан;

заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко;

заместитель руководителя ОП Юрий Костюк;

заместитель руководителя ОП Игорь Жовква;

исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

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9 декабря в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РФ. Первые три вопроса, которые поднимет президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, прекращение огня, вывод российских войск с Донбасса.