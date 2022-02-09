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среда, 09 февраля 2022 16:44

Атрошенко требует расследовать, как смерть Полякова связана с его показаниями в НАБУ против "слуг"

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Атрошенко требует расследовать, как смерть Полякова связана с его показаниями в НАБУ против &quot;слуг&quot;
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко: "Общество все чаще слышит о взяточничестве "Слуг" и покрывании взяточников. Фото: Новый Чернигов

Настоящая причина смерти народного депутата из 206 округа Антона Полякова может быть связана с его показаниями НАБУ по разоблачению схем "зарплат в конвертах".

Об этом написал мэр Чернигова Владислав Атрошенко на своей странице в Facebook.

"Сегодня ровно 4 месяца со дня трагической гибели нардепа Антона Полякова. Уже более 3 месяцев прошло с того времени, когда в Раде была создана Временная следственная комиссия по вопросам расследования смерти народного депутата. Но с тех пор общество не услышало правды. Власть молчит, потому что истинная причина смерти нардепа может разрушить "слугам" схему "конвертного" финансирования нардепов.

По данным СМИ, за несколько дней до гибели Антон Поляков давал показания против депутатов, которые брали "конверты" с деньгами в туалетах Верховной Рады", - заявил Атрошенко.

Он отметил, что общество все чаще слышит о взяточничестве "Слуг" и покрывании взяточников.

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"Чем дальше от даты смерти Полякова, тем больше всплывает важных подробностей о специфике "работы" нынешней власти. "Новые люди", как мы узнали, очень быстро овладели и начали активно внедрять старые подходы. Чуть ли не каждый день полиция сообщает о все новых и новых случаях взяточничества в рядах слуг. И не только взяточничества, но и покрывания взяточников.

В конце января СМИ сообщили об очередном задержании "слуги" Кузьминых, которого поймали на взятке более чем в полмиллиона гривен за поставку медоборудования для Житомирских больниц", - отметил мэр Чернигова.

Атрошенко считает, что правоохранители должны расследовать, как смерть Полякова связана с его показаниями в НАБУ по "конвертам" для "слуг".

"Убежден, для новоизбранного депутата из 206 округа должно стать делом чести добиться завершения расследования о смерти Антона Полякова и, в частности, как она была связана с его разоблачением конвертных схем в Раде. Вместе с тем я требую, чтобы показания Полякова в НАБУ были приобщены к публичному отчету ВСК Рады", - написал Атрошенко.

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Дата
09
февраля

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