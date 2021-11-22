Ясько рассказала о состоянии Саакашвили после завершения голодовки

 
Ексклюзивы
1/5
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 603
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 6643
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Просмотров: 351
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Просмотров: 342
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
Просмотров: 23035
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Просмотров: 9405
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
1 Просмотров: 2511
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Просмотров: 342
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
4 Просмотров: 7111
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
1 Просмотров: 5058
Фото
Все фото
8
105
3
7
18
Порошенко построит в Киеве концерт-холл мирового уровня
Порошенко построит в Киеве концерт-холл мирового уровня
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
&quot;Позор малороссам!&quot; – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
Зеленский сходил на пиво, Тимошенко кормила голубей, а у Кивы забрали оружие: неделя политиков – в фото
Зеленский сходил на пиво, Тимошенко кормила голубей, а у Кивы забрали оружие: неделя политиков – в фото
Видео
Все видео
Москаль назвал Ермака российским агентом
Москаль назвал Ермака российским агентом
Западные дипломаты поздравляют украинцев с Днем достоинства и свободы
Западные дипломаты поздравляют украинцев с Днем достоинства и свободы
Обезоружили, чтобы ликвидировать: скандальный Кива шокировал новым заявлением
Обезоружили, чтобы ликвидировать: скандальный Кива шокировал новым заявлением
Посольство США одним видео разбило ложь Кремля
Посольство США одним видео разбило ложь Кремля
"Вагнергейт": ДБР проверяет источники утечки документов разведки
"Вагнергейт": ДБР проверяет источники утечки документов разведки
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4545
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1350
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1125
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2682
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1152
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
22 ноября 2021
Просмотров: 45
Усе організую
З москвичкою Поліною познайомилися в дитинстві. Її баба щороку приїжджала на Закарпаття відпочивати. Зупинялися в санаторії по сусідству. Ми з її ...
понедельник, 22 ноября 2021 16:17

Ясько рассказала о состоянии Саакашвили после завершения голодовки

  Комментировать
Ясько рассказала о состоянии Саакашвили после завершения голодовки
Есть много диагнозов и симптомов, есть проблемы с внутренними органами, с головным мозгом. Фото: Reuters

Девушка бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Елизавета Ясько посетила политика в госпитале в Гори. Он ослаблен физически и морально.

Чуть больше недели назад мужчина был в гораздо лучшем состоянии, заявила в понедельник народный депутат от "Слуги народа" в эфире телеканала "Украина 24".

"Несколько минут назад я вышла из госпиталя, который частично превратился в тюрьму. В том месте, где находится Саакашвили, много охраны, поставили сигнализацию, решетки. Психологическая атмосфера такая, чтобы было ощущение тюрьмы. Есть много диагнозов и симптомов, проблемы с внутренними органами, с головным мозгом", - сказала Ясько.

Сейчас начинается реабилитация. Начали курс, чтобы вывести Саакашвили из критического состояния. К политику уже пускают личного врача, но этого недостаточно.

"Я сегодня немного испугалась, потому что знала, что состояние критическое, но не знала, что настолько. Нужно более 25 медицинских экспертов, которые должны постоянно анализировать состояние здоровья. Когда человек истощался более 50 дней, за двое-трое суток его нельзя стабилизировать. Понадобятся недели", - добавила нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили перевели в реанимацию

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Состояние здоровья Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза жизни. К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе.

8 ноября задержанного без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). В ночь на 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ясько рассказала о состоянии Саакашвили после завершения голодовки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
ноября

Дважды самая сексуальная женщина мира и любимица Вуди Аллена: интересные факты о Скарлетт Йоханссон

Московская церковь назвала украинца антихристом

Убийцу президента застрелил владелец стриптиз-бара

Самое читаемое
&quot;Путин-х**ло. Зеля - сц*кло&quot;: тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
12
 Просмотров: 23026
В Италии забили автогол столетия
В Италии забили автогол столетия
 Просмотров: 13176
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
6
 Просмотров: 10720
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
105
 Просмотров: 9405
&quot;Позор малороссам!&quot; – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
7
 4 Просмотров: 7111
Политика
Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе - МИД
Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе - МИД
Влияние ОП на редакционную политику "Дома": у Зеленского сделали заявление
Влияние ОП на редакционную политику "Дома": у Зеленского сделали заявление Просмотров: 18
Активиста, кричавшего Зеленскому "Ганьба", хотят привлечь к ответственности
Активиста, кричавшего Зеленскому "Ганьба", хотят привлечь к ответственности Просмотров: 513
"От развода с Коломойским в "Укрнафте" выиграют все украинцы" - политолог Таран
"От развода с Коломойским в "Укрнафте" выиграют все украинцы" - политолог Таран Просмотров: 225
Порошенко призывает Запад во главе с США дать Украине больше летального оборонительного оружия - Politico
Порошенко призывает Запад во главе с США дать Украине больше летального оборонительного оружия - Politico Просмотров: 198
Больше всего комментируют
9
Порошенко обратился к украинцам
6
Участники акции под Офисом президента "дали Ермаку 10 дней", чтобы ушел в отставку
4
Кулеба жестко высказался по поводу позиции болгарского президента
4
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
2
Московская церковь назвала украинца антихристом
Голосов: 9272
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть