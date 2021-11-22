Ясько рассказала о состоянии Саакашвили после завершения голодовки

Есть много диагнозов и симптомов, есть проблемы с внутренними органами, с головным мозгом. Фото: Reuters

Девушка бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Елизавета Ясько посетила политика в госпитале в Гори. Он ослаблен физически и морально.

Чуть больше недели назад мужчина был в гораздо лучшем состоянии, заявила в понедельник народный депутат от "Слуги народа" в эфире телеканала "Украина 24".

"Несколько минут назад я вышла из госпиталя, который частично превратился в тюрьму. В том месте, где находится Саакашвили, много охраны, поставили сигнализацию, решетки. Психологическая атмосфера такая, чтобы было ощущение тюрьмы. Есть много диагнозов и симптомов, проблемы с внутренними органами, с головным мозгом", - сказала Ясько.

Сейчас начинается реабилитация. Начали курс, чтобы вывести Саакашвили из критического состояния. К политику уже пускают личного врача, но этого недостаточно.

"Я сегодня немного испугалась, потому что знала, что состояние критическое, но не знала, что настолько. Нужно более 25 медицинских экспертов, которые должны постоянно анализировать состояние здоровья. Когда человек истощался более 50 дней, за двое-трое суток его нельзя стабилизировать. Понадобятся недели", - добавила нардеп.

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Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Состояние здоровья Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза жизни. К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе. 8 ноября задержанного без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). В ночь на 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.