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вторник, 11 июня 2019 16:51

Ярош вступился за Зеленского

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Ярош вступился за Зеленского
Украинцы должны помочь Зеленскому стать государственным деятелем, так как желание менять у него есть, говорит Ярош. Фото: pravda.com.ua

Украинское общество должно помочь президенту Владимиру Зеленскому стать настоящим государственным деятелем. А не "загонять в антиукраинский лагерь", что идет на пользу российскому врагу.

Об этом в Facebook заявил командующий Украинской добровольческой армии, нардеп Дмитрий Ярош, комментируя акцию под АП.

"Вчерашнюю всеукраинскую акцию "Нет капитуляции" оцениваю вполне позитивно.

Еще раз убедился, что для активной части нашего народа Государство является абсолютной ценностью, следовательно врагу нас не одолеть и победа будет за нами.

Но обеспокоил один момент с табличкой "губернатор малороссии". Совсем не нужно загонять Владимира Зеленского в антиукраинской лагерь и таким образом помогать медведчукам, вилкулам, новинским, а следовательно, Путину.

Не нужно помогать медведчукам, вилкулам, новинским, а следовательно, Путину

Мы же все видим, что у Владимира есть желание что-то менять, но он не знает, что и как. А вокруг него какая-то шантрапа без роду и племени - подсказать что-то хорошее некому. Вот и выходят дебильные заявления и неразумные назначения.

На мой субъективный взгляд, еще есть шанс повлиять на политику Зеленского. Ведь поднимать восстания мы умеем и всегда сможем реализовать это свое право. Это самый легкий, хотя и кровавый путь. А вот сделать из президента Зеленского патриота Украины и государственного деятеля, которым можно гордиться - это намного труднее, но еще - возможно.

Воспользуемся этим шансом, потому что идет война.

Слава Украине!", - написал Ярош.

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10 июня под Администрацией президента проходила акция "Зупинимо капітуляцію".

На нее вышли несколько тысяч человек, среди которых ветераны, волонтеры, блогеры.

Люди возмущались заявлениями главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы прописать в новых договоренностях норму "не стрелять в ответ".

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Комментарии

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Дата
11
июня

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