Ярош о Зеленском: оснований доверять ему еще нет

Владимир Зеленский за 8 месяцев президентства не смог показать себя как Верховный главнокомандующий Вооруженных сил.
Такое мнение высказал лидер Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош в "Рандеву с Яниной Соколовой".
"У меня нет еще оснований доверять ему как Верховному главнокомандующему. Я его еще не видел в роли верховного главнокомандующего. Его спорадические выезды на фронт не внушают доверия", - сказал Ярош.
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Он отметил, что с российским президентом Владимиром Путиным договориться нельзя.
На встрече "нормандской четверки" в Париже 9 декабря Владимир Зеленский пожал руку Владимиру Путину. Объяснил, что без этого нельзя начинать диалог. А если Россия вернет оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым, "то 100 раз могу пожать".
Инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.
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