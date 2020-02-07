Ярош о Зеленском: оснований доверять ему еще нет

Владимир Зеленский во время чествования погибших "киборгов" 20 января. Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский за 8 месяцев президентства не смог показать себя как Верховный главнокомандующий Вооруженных сил.

Такое мнение высказал лидер Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош в "Рандеву с Яниной Соколовой".

"У меня нет еще оснований доверять ему как Верховному главнокомандующему. Я его еще не видел в роли верховного главнокомандующего. Его спорадические выезды на фронт не внушают доверия", - сказал Ярош.

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Он отметил, что с российским президентом Владимиром Путиным договориться нельзя.

На встрече "нормандской четверки" в Париже 9 декабря Владимир Зеленский пожал руку Владимиру Путину. Объяснил, что без этого нельзя начинать диалог. А если Россия вернет оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым, "то 100 раз могу пожать". Инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.