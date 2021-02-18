Ярош о санкциях против Медведчука: Продолжение следует

Ярош поблагодарил силовиков за работу. Фото: facebook.com/dyastrub

Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош оценил действия властей по введению санкций против кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, объявлению подозрения пропагандисту РФ Анатолию Шарию и закрытию пророссийских телеканалов.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Итак, получается, что время "ватного" реванша подходит к логическому завершению. Так, кровь Героев Революции и войны за независимость не пролита бесполезно. Стратегически важное решение ВР относительно Революции достоинства, закрытие пропагандистских рупоров Кремля (не всех!), уголовное производство против "говорящей головы" Путина - Шария, теперь - санкции против гэбэшной гниды - Медведчука. Насколько знаю, продолжение будет ", - написал Ярош.

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Он поблагодарил руководителей силовых структур и президента Владимира Зеленского за такие действия.

"Понимаю, какую титаническую работу провели наши братья по оружию на всех уровнях силовых структур. Я со своими собратьями, и со всеми патриотами, ждали этого годами. Не знаю, как будет потом. Очень надеюсь на то, что вы, ребята, не дадите заднюю в этой борьбе. Если будете и дальше идти по пути защиты украинской национальной государственности - мы будем с вами", - отметил Ярош.

19 февраля СНБО ввел персональные санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, причастных к финансированию терроризма. 16 февраля СБУ объявила о подозрении Анатолию Шарию в государственной измене и разжигании национальной вражды. Следствие располагает доказательствами того, что он действовал по заказу иностранных структур. За это предусмотрено наказание 12-15 лет лишения свободы. 2 февраля ввели санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов уже прекращено.