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суббота, 13 октября 2018 14:00

Ярош: эта проклятая война завершится украинской победой

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Ярош: эта проклятая война завершится украинской победой
Украинцы победят российского агрессора, говорит Дмитрий Ярош. Фото: журнал "Країна"

Народный депутат и руководитель Добровольческой украинской армии Дмитрий Ярош после победы Украины в войне над Россией планирует заняться государственной политикой. Об этом он написал в Facebook.

"Последние 4,5 года я не занимаюсь политикой. Многие говорят, что это "грех", я "предал" Майдан, "на тебя надеялось много людей".

Но, правда есть в том, что я пошел на войну с российским агрессором. И пока, из нее не вернулся.

На этой войне я понял, что такое жизнь, что такое братство, наконец, что такое Украина - без помпезности, либеральных идеологем, фальши.

Я благодарю Бога, что он послал мне настоящих друзей и братьев по оружию, укрепил меня в вере, убедил, что победа будет за моим украинским народом.

В канун праздника Покровы Пресвятой Богородицы я хочу: чтобы мы, украинцы, победили в этой войне, чтобы потерь у нас было как можно меньше, а достижений - как можно больше, чтобы наши женщины не лили свои слезы по погибшим нашими собратьями, чтобы украинских детей рождалось как можно больше, и чтобы все они были счастливы.

Пусть очередные выборы не делят нашу нацию.

Пусть эта проклятая война завершится нашей украинской победой.

Пусть все будет Украина.

P.S. Забыл: после войны планирую заняться государственной политикой. Если доживу", - заявил Ярош.

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Президент Петр Порошенко приказал руководителям операции Объединенных сил на Донбассе в качестве ответного огня применять все подчиненные им силы и средства.

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